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11:08, 21 февраля 2025Россия

Сотни мигрантов с одной целью выстроились у миграционного центра в российском городе

E1.ru: Сотни иностранцев ждут экзамена у миграционного центра в Екатеринбурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Сотни мигрантов выстроились у миграционного центра в Екатеринбурге с одной целью. По данным регионального портала Е1.ru, иностранцы хотят сдать экзамен по русскому языку.

Один из очевидцев отметил, что внутри миграционного центра собралось уже около 300 граждан, еще 100, по его подсчетам, ожидают снаружи.

«Сегодня попасть туда больше невозможно, сказали, что примут максимум 60 человек, а записано уже 250. Тем, кто не успевает, запись переносят на следующую неделю», — поделился источник портала.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 8000 камер на улицах начнут распознавать мигрантов.

Инициатива чиновников не получила одобрения в президентском Совете по правам человека. Новшество, по мнению главы ведомства Валерия Фадеева, будет унижать человеческое достоинство.

ЖЗЛ
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