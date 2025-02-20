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11:16, 20 февраля 2025Россия

В российском городе видеокамеры на улицах начнут распознавать «этническую идентичность»

«Ъ»: В Санкт-Петербурге 8 тысяч камер на улицах начнут распознавать мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 8000 видеокамер на улицах начнут распознавать «этническую идентичность». Чиновники в российском городе объяснили, что с помощью такой меры собираются следить за мигрантами и местами их проживания. Идея не получила одобрения в президентском Совете по правам человека, передает «Коммерсантъ».

Как утверждает «Ъ», глава ведомства Валерий Фадеев назвал инициативу унижающей человеческое достоинство. В свою очередь, глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов отметил, что «этническая» настройка камер способствует снятию социальной напряженности в регионе.

«В России даже в паспорте национальность не указывают. И вдруг какие-то телекамеры будут определять, какой человек национальной принадлежности», — парировал Фадеев.

Его точку зрения разделяет заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева. Она заинтересовалась, как петербургские чиновники будут отличать казахов от якутов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге иностранцам захотели запретить работать курьерами.

ЖЗЛ
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