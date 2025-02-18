Фонтанка: В Санкт-Петербурге мигрантам могут запретить работать курьерами

В Санкт-Петербурге захотели ввести новые ограничения для мигрантов. Иностранцам, в частности, захотели запретить работать курьерами. Об этом на заседании правительства города заявил глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, пишет «Фонтанка».

Как рассказал чиновник, к нему обратился депутат Госдумы Михаил Романов с жалобой на иностранных специалистов, которые, работая в доставке, нарушают правила дорожного движения, «гоняя на электровелосипедах по тротуарам». Капитанов заверил, что ведется работа по ограничению работы мигрантов в качестве курьеров.

Кроме того, с 2025 года в российском городе планируют следить за скоплением мигрантов с помощью видеонаблюдения — восемь тысяч камер захотели оснастить системой распознавания этнической принадлежности, уточняет издание.

«Дополнительно рассматривается возможность участия субъекта в апробации системы трехсторонней проверки иностранных граждан», — уточнил Капитанов.

По его словам, в планах также наладить систему, которая будет сравнивать дата-данные, фотографии и разрешение на пребывание. Нарушителям по итогам таких проверок будут закрывать въезд в страну.

Ранее в Татарстане мигрантам запретили работать в такси и ремонтировать компьютеры. Помимо этого, им будет запрещено работать ветеринарами, охранниками, а также предоставлять финансовые, бухгалтерские и правовые услуги.