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17:05, 29 января 2025Россия

В российском регионе мигрантам запретили ремонтировать компьютеры

В Татарстане мигрантам запретили работать в такси и ремонтировать компьютеры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Татарстане ввели новые новые ограничения на работу иностранных граждан. Текст указа главы республики Рустама Минниханова опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

Документ запрещает мигрантам работать таксистами и осуществлять ремонт компьютеров. Помимо этого, им будет запрещено работать ветеринарами, охранниками, а также предоставлять финансовые, бухгалтерские и правовые услуги.

Документ, датированный 29 января, вступит в силу через десять дней после его официально опубликования. Его действие распространяется только на тех иностранцев, которые работают в России по патенту.

Ранее ограничения на работу мигрантов ввели в Чувашии. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев. Работодателям предписано организовать работу в соответствии с новыми требованиями в срок до 1 апреля.

ЖЗЛ
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