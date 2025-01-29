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11:11, 29 января 2025Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в шести сферах

В Чувашии мигрантам запретили работать в шести сферах в 2025 году
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Чувашии запретили мигрантам вести трудовую деятельность в шести сферах. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство Чувашии в Telegram-канале.

«Иностранным гражданам теперь запрещено работать: в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений», — пояснили в правительстве.

Работодатели, согласно указу, должны пересмотреть численность иностранных сотрудников и до 1 апреля привести ее в соответствие с новыми нормами. Запрет на работу в перечисленных сферах не коснется граждан Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в России без разрешительных документов.

Ранее в Белгородской области мигрантам запретили работать в сферах такси и иных пассажирских перевозок. Иностранцам также нельзя устроиться на работу в магазины, включая профильные, торгующие алкогольными напитками и пивом. До этого аналогичные ограничения ввели в Саратовской области, где приезжим запретили работать в органах государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению.

ЖЗЛ
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