В российском приграничном регионе мигрантам запретили таксовать

В Белгородской области мигрантам запретили работать в такси

В российском приграничном регионе мигрантам запретили работать в сферах такси и иных пассажирских перевозок — речь идет о Белгородской области. Соответствующее постановление губернатора Вячеслава Гладкова размещено на сайте областного правительства.

Кроме того, иностранцам нельзя будет устроиться на работу в магазины, включая профильные, торгующие алкогольными напитками и пивом.

Запрет на работу иностранных специалистов в российском регионе начнет действовать с 1 января 2025 года. Работодателям дали три месяца на приведение численности работников в соответствие с постановлением.

Ранее в Саратовской области мигрантам запретили работать в ряде сфер. В частности, их не примут на работу в органы государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению.