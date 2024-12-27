В российском регионе мигрантам запретили работать в сфере военной безопасности

В Саратовской области мигрантам запретили работать в ряде сфер

В Саратовской области мигрантам запретили работать в ряде сфер. Об этом сообщили в правительстве российского региона.

Иностранных специалистов не примут на работу в органы государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Кроме того, им нельзя будет оказывать социальные услуги, а также работать учителями и врачами.

Запрет на трудоустройство иностранцев в этих сферах начнет действовать в 2025 году. При этом работодателям дали срок до 1 марта, чтобы успеть «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом».

Ранее Саратовская область первая среди других регионов России запретила мигрантам работать курьерами. Решение мотивировали «необходимостью повышения безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдения законных прав граждан».