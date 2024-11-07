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16:54, 7 ноября 2024Россия

В российском регионе мигрантам впервые запретили работать курьерами

В Саратовской области мигрантам запретили работать курьерами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Саратовской области мигрантам впервые запретили работать курьерами. Соответствующее решение принял глава российского региона Роман Бусаргин, пишет «Коммерсантъ».

Запрет на привлечение иностранных специалистов для работы по патенту в ряде сфер в регионе продлили до конца 2025 года. В список запрещенных профессий добавилась курьерская деятельность. Иностранцам в регионе также запретили водить общественный транспорт и такси, работать в заведениях общепита.

Как отмечает издание, решение мотивировалось «необходимостью повышения безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдения законных прав граждан».

Ранее в Кемеровской области мигрантам запретили работать сразу в десятке сфер. В списке — производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля и подбор персонала.

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