В российском городе десятки мигрантов окружили здание полиции и попали на видео

В Екатеринбурге десятки мигрантов на Вторчермете окружили здание полиции

В Екатеринбурге десятки мигрантов на Вторчермете окружили здание полиции и попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном видеоролике видно, как иностранные граждане столпились возле одного из кабинетов. За кадром девушка предполагает, что все они желают подтвердить вид на жительство в России.

Одна из читательниц E1.ru отметила, что если иностранцы не успеют вовремя предоставить документы им грозит депортация. По ее мнению, сложность для мигрантов состоит в том, что специализированный отдел для них работает только два раза в неделю в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге военные выдали повестки не состоявшим на учете мигрантам. Рейд проходил на территории аэропорта Кольцово.