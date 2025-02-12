Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 12 февраля 2025Россия

В российском городе десятки мигрантов окружили здание полиции и попали на видео

В Екатеринбурге десятки мигрантов на Вторчермете окружили здание полиции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге десятки мигрантов на Вторчермете окружили здание полиции и попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном видеоролике видно, как иностранные граждане столпились возле одного из кабинетов. За кадром девушка предполагает, что все они желают подтвердить вид на жительство в России.

Одна из читательниц E1.ru отметила, что если иностранцы не успеют вовремя предоставить документы им грозит депортация. По ее мнению, сложность для мигрантов состоит в том, что специализированный отдел для них работает только два раза в неделю в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге военные выдали повестки не состоявшим на учете мигрантам. Рейд проходил на территории аэропорта Кольцово.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      «Ростех» обозначил преимущество российского оружия

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

      Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше