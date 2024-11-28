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13:46, 28 ноября 2024Россия

Военные устроили облаву на получивших гражданство мигрантов в российском аэропорту. Им раздали повестки

В Екатеринбурге военные выдали повестки не состоявшим на учете мигрантам
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВручение повесток на улице: главное
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово военные следователи устроили облаву на мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Тем, кто не встал на воинский учет, вручили повестки.

Во время рейда проверили более 60 человек. Выяснилось, что семь человек проигнорировали требование законодательства — их сопроводили в военный комиссариат для оформления документов. Подобные рейды в аэропорту, как заявили силовики, будут продолжены.

Это уже не первый рейд в Кольцово

В начале октября военные следователи проверили 50 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Десяти из них выдали повестки в военкомат, так как они не встали на воинский учет.

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Как рассказали в сентябре в пресс-службе военно-следственного управления СКР по Центральному военному округу, в Свердловской области с начала года военные следователи поставили на воинский учет около 2,5 тысячи иностранцев, недавно получивших гражданство. Из них свыше 250 уже проходят службу в рядах армии.

Уточнялось, что всего в границах ЦВО на воинский учет поставлены десять тысяч иностранцев. Из них на военную службу поступили порядка 700 человек, еще свыше 600 заключили долгосрочные контракты с Министерством обороны.

На Урале призвали защищать мигрантов с русскими корнями

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала особенно защищать мигрантов с русскими корнями. Она указала, что некоторые иностранные граждане давно перебрались в Россию и уважают ее культуру. В то же время часть мигрантов забывает выполнять предписания и вовремя продлевать патент на работу, добавила Мерзлякова.

«Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть наше мнение, мнение Совета по правам человека, что люди, которые имеют корни российские, должны быть защищены особо», — сказала она.

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Мерзлякова уточнила, что имеет в виду жителя Первоуральска Эдуарда Суханова. У мужчины четверо детей, он гражданин Казахстана, но с 13 лет жил в Свердловской области без российского паспорта. Свердловский облсуд утвердил решение выдворить его из РФ.

За отказ встать на воинский учет лишат гражданства

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет.

Документ был принят в Госдуме 31 июля и одобрен в Совфеде 2 августа. В пояснительной записке к законопроекту говорилось о случаях уклонения среди мигрантов, которые «получают широкую огласку». Авторы инициативы увидели в этом негативное влияние на социально-общественные настроения, подрыв авторитета института гражданства и неуважение к закону.

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