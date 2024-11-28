На Урале призвали защищать мигрантов с русскими корнями

Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала защищать мигрантов с русскими корнями

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала особенно защищать мигрантов с русскими корнями. Такое обращение омбудсмен сделала после проведения миграционной секции XXVI Всемирного Русского народного собора, оно было опубликовано на странице Мерзляковой во «ВКонтакте».

По мнению уральского омбудсмена, следует учитывать, что некоторые иностранные граждане давно перебрались в Россию и уважают культуру страны. Однако часть мигрантов забывает выполнять предписания и вовремя продлевать патент на работу, отметила Мерзлякова.

«Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть наше мнение, мнение Совета по правам человека, что люди, которые имеют корни российские, должны быть защищены особо», — сказала она.

Мерзлякова пояснила, что имеет в виду жителя Первоуральска Эдуарда Суханова, у которого четверо детей. Он гражданин Казахстана, однако с 13 лет жил в Свердловской области, не имея российского паспорта. Свердловский облсуд утвердил решение выдворить его из страны, пишет E1.ru. Омбудсмен настаивает на том, что необходимо «искать выходы из этой ситуации».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что замалчивание проблемы мигрантов угрожает русскому миру.