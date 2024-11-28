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12:01, 28 ноября 2024Россия

Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру

Патриарх Кирилл: замалчивание проблемы мигрантов угрожает русскому миру
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил замалчивание проблемы мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что в некоторых регионах не уделяют должного внимания миграционной тематике, и указал на возможные последствия такой информационной политики.

Замалчивание проблемы мигрантов ведет к росту социального недовольства, а это, в свою очередь, создает угрозу русскому миру, заключил патриарх.

Ранее глава РПЦ указал на проблему адаптации мигрантов в российском обществе. Предстоятель призвал священников более активно работать с иностранцами.

ЖЗЛ
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