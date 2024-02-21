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19:41, 21 февраля 2024Россия

Патриарх Кирилл высказался о проблеме мигрантов

Патриарх Кирилл: РПЦ видит проблему с адаптацией мигрантов к жизни в России

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В Подмосковье проживает большое число мигрантов, и многие из них исповедуют ислам, при этом Русская православная церковь (РПЦ) видит проблему с их адаптацией к жизни в российском обществе. Так о проблеме мигрантов высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что к адаптации мигрантов должны подключаться и православные священники.

«Особенностью демографической обстановки в Подмосковном регионе является высокая концентрация мигрантов/ (...) Проблему мы видим (...) в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях/ (…) Очень просил бы вас обратить внимание на эту тему», — обратился он к подмосковному духовенству.

Ранее же предстоятель РПЦ заявлял о риске «потерять Россию» из-за ситуации с мигрантами. По мнению патриарха, мигранты далеки от русских по вере и культуре, поэтому властям не следует допускать в страну большое количество иностранных рабочих.

В ответ на это муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что перекладывание россиянами ответственности за национальную идентичность на других недопустимо.

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      Марк Леонов
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