Муфтий Москвы ответил патриарху Кириллу на его заявление о засилье мигрантов

Муфтий Аляутдинов: засилье мигрантов не может разрушить российскую идентичность

Начало событий в новости Патриарх Кирилл порассуждал о последствиях засилья гастарбайтеров в России

Засилье мигрантов само по себе неспособно разрушить российскую идентичность. Об этом заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, его слова приводит портал Daily Storm.

Так муфтий ответил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на его слова о риске потерять идентичность из-за массового привлечения в страну идеологически и религиозно чуждых русскому народу гастарбайтеров.

По мнению муфтия, разрушиться может лишь то, что изначально имеет в себе изъян, и перекладывание россиянами ответственности за национальную идентичность на других недопустимо. «Важно, чтобы сами россияне были заинтересованы в сохранении традиций своего народа, имели патриотический настрой и вносили посильный вклад в укрепление страны. Разрушить можно только то, что изначально дало трещину», — объявил муфтий.

Аляутдинов согласился с тем, что мигрантов следует интегрировать в российское общество, однако отметил, что Россия всегда была многонациональным и многоконфессиональным государством, что обязывает уважать представителей всех национальностей и религий.

Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей выяснили, что почти половина мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат. Почти четверть из участников опроса готовы отстаивать свое право жить по закону шариата в ходе протестов и других уличных акций.