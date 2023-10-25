Патриарх Кирилл порассуждал о последствиях засилья гастарбайтеров в России

Патриарх Кирилл заявил о рисках потери идентичности России из-за мигрантов

Засилье гастарбайтеров в России будет чревато потерей страны и идентичности. Об этом порассуждал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит «Интерфакс».

По мнению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре, и поэтому властям не следует привлекать столь большое количество иностранных рабочих в страну.

«Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — заявил патриарх Кирилл.

Глава РПЦ напомнил, что русские являются ядром многонационального российского народа, и призвал политиков подумать, как решать проблему мигрантов.

Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей выяснили, что почти половина мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат.