Патриарх Кирилл заявил о риске «потерять Россию» из-за ситуации с мигрантами

Патриарх Кирилл: за год ситуация с мигрантами в России ухудшилась

За год ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком, стала хуже. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводятся на сайте Московской (городской) епархии.

Выступая на епархиальном собрании Москвы, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) предложил обсудить комплекс проблем, связанных с приездом в страну иностранцев, не предпринимающих, по его словам, усилий для интеграции в российское общество. Патриарх подчеркнул, что появляется все больше свидетельств объединения мигрантов в преступные сообщества и произрастающих из этого конфликтах.

Глава РПЦ выразил мнение, что стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочной выгоды не должно привлекать в страну представителей иных культур, которые не владеют русским языком и не имеют уважения к населяющим Россию народам.

«Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — заявил патриарх Кирилл.

Ранее, 25 октября, глава РПЦ заявил о риске потерять идентичность из-за приезда в страну идеологически и религиозно чуждых русскому народу гастарбайтеров. По его мнению, мигранты далеки от русских по вере и культуре, поэтому властям не следует допускать в страну большое количество иностранных рабочих.

В ответ на это муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что перекладывание россиянами ответственности за национальную идентичность на других недопустимо. При этом он согласился, что мигрантов нужно интегрировать в российское общество, однако напомнил о многоконфессиональности России, которая обязывает уважать представителей всех национальностей и религий.

В свою очередь, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов назвал критику слов патриарха Кирилла о мигрантах хамской и агрессивной. По его словам, глава РПЦ корректно сформулировал и высказал свои опасения по сохранению в России традиционных культурно-исторических ценностей и «православного мира».