Критику слов патриарха Кирилла о мигрантах назвали хамской и агрессивной

Член СПЧ Кабанов назвал хамской реакцию на слова патриарха Кирилла о мигрантах

Слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о засилье мигрантов в России вызвали хамскую и агрессивную критику. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов в Telegram.

Он назвал реакцию на выступление предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) о риске потерять идентичность из-за приезда в страну идеологически и религиозно чуждых русскому народу гастарбайтеров, совершенно неприемлемой по форме и содержанию. По его мнению, патриарх Кирилл корректно сформулировал и высказал свои опасения по сохранению в России традиционных культурно-исторических ценностей и «православного мира».

Кабанов подчеркнул, что «эта отвратительная по своей сути информационная "кампания-ответочка"» вызывает вопросы к ряду чиновников, «вдруг решивших, что они вправе публично указывать, что главе Русской православной церкви можно говорить». Член СПЧ считает, что оскорбления в адрес патриарха оскорбляют и всех православных христиан.

Важно еще отметить, что эта информационная атака осуществляется в интересах миграционных лоббистов, а значит против нашей страны, наших граждан и наших традиционных ценностей Кирилл Кабанов Член СПЧ при президенте России

Кабанов также заявил, что предстоятель РПЦ высказывает не столько свое мнение, сколько позицию своей паствы. «А православных в России пока еще значительное большинство», — заключил представитель СПЧ.

25 октября патриарх Кирилл выразил мнение, что приехавшие в Россию мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре, поэтому властям не следует допускать в страну большое количество иностранных рабочих. По его словам, русские являются ядром многонационального российского народа, и призвал политиков подумать, как решать проблему мигрантов.

В ответ на это муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что перекладывание россиянами ответственности за национальную идентичность на других недопустимо. Он согласился с тем, что мигрантов нужно интегрировать в российское общество, однако подчеркнул, что Россия является многоконфессиональным государством, что обязывает уважать представителей всех национальностей и религий.

В свою очередь, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви Вахтанг Кипшидзе отметил, что большинство проживающих в России мусульман также видят угрозу в приезжих, «которые не знают и не хотят знать не только русскую православную культуру, но и, например, татарскую, чеченскую или дагестанскую». По его словам, проблема мигрантов — не в исповедуемой ими религии, а в том, что от них требуют лишь низкооплачиваемого труда.