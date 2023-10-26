В РПЦ ответили муфтию Москвы на критику слов патриарха Кирилла о мигрантах

Представитель РПЦ Кипшидзе: проблема мигрантов — в низких требованиях к ним

Проблема мигрантов в России — не в исповедуемой ими религии, а в том, что от них требуют лишь низкооплачиваемого труда. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram.

Таким образом Кипшидзе ответил муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову, который раскритиковал слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о риске потерять идентичность из-за приезда в страну идеологически и религиозно чуждых русскому народу гастарбайтеров. Представитель Русской православной церкви (РПЦ) напомнил, что в России живет больше местных мусульман, чем приезжих. «И большинство из них видят угрозу в людях, которые, к сожалению, не знают и не хотят знать не только русскую православную культуру, но и, например, татарскую, чеченскую или дагестанскую», — написал он.

Кипшидзе подчеркнул, что виноват не приехавший на работу мигрант, а проблемы с разработкой правил, нарушение которых установит запрет на повторный въезд в Россию. По его мнению, в своем заявлении патриарх Кирилл выразил обеспокоенность всего российского общества, в котором представлены верующие многих религий. «Общества, которое не должно платить своей безопасностью и идентичностью за возможность бизнеса извлекать доход из дешевых работников», — заключил представитель РПЦ.

25 октября патриарх Кирилл выразил мнение, что мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре, поэтому властям не следует допускать в страну большое количество иностранных рабочих. Он заявил, что русские являются ядром многонационального российского народа, и призвал политиков подумать, как решать проблему мигрантов.

Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) выяснили, что множество мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат. Об этом заявили 43 процента опрошенных. Примерно такое же количество — 44 процента — желают жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои.