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10:58, 28 ноября 2024Россия

В российском аэропорту устроили облаву с повестками на получивших гражданство мигрантов

На Урале военные следователи устроили облаву на получивших гражданство мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге военные следователи устроили облаву на недавно получивших российское гражданство мигрантов. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По информации издания, в ходе рейда на Урале были проверены более 60 человек — следователи проверяли, все ли из новых граждан встали на воинский учет. В итоге, как выяснилось в ходе проверки, семь человек проигнорировали это требование законодательства.

Отмечается, что всем не вставшим на учет были выданы повестки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама.

ЖЗЛ
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