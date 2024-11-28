В российском аэропорту устроили облаву с повестками на получивших гражданство мигрантов

На Урале военные следователи устроили облаву на получивших гражданство мигрантов

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге военные следователи устроили облаву на недавно получивших российское гражданство мигрантов. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По информации издания, в ходе рейда на Урале были проверены более 60 человек — следователи проверяли, все ли из новых граждан встали на воинский учет. В итоге, как выяснилось в ходе проверки, семь человек проигнорировали это требование законодательства.

Отмечается, что всем не вставшим на учет были выданы повестки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама.