Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Путин подписал закон о лишении гражданства РФ при отказе встать на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет послужит основанием для прекращения гражданства.

Кроме того, закон синхронизирует процессы постановки граждан на воинский учет и получения ими российского гражданства. Органы министерства внутренних дел будут обязаны направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, которым было решено предоставить гражданство, перед принесением ими присяги гражданина России.

Ранее Путин подписал закон о введении нового миграционного режима выдворения нелегальных мигрантов. Закон также сокращает срок пребывания в Росси без визы до 90 суток в течение года.