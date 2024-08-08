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21:29, 8 августа 2024Россия

Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

Путин подписал закон о лишении гражданства РФ при отказе встать на воинский учет

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет послужит основанием для прекращения гражданства.

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Кроме того, закон синхронизирует процессы постановки граждан на воинский учет и получения ими российского гражданства. Органы министерства внутренних дел будут обязаны направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, которым было решено предоставить гражданство, перед принесением ими присяги гражданина России.

Ранее Путин подписал закон о введении нового миграционного режима выдворения нелегальных мигрантов. Закон также сокращает срок пребывания в Росси без визы до 90 суток в течение года.

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      Марина Совина
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