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16:08, 16 июня 2026Моя страна

Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

Педагог-психолог Ахмадуллин: Детям в отпуске следует разрешать больше самостоятельности
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Россиянам посоветовали разрешать детям во время путешествий больше самостоятельности. Рекомендации для поездок с ребенком дал педагог-психолог, сооснователь центра «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, мозг лучше развивается, если необходимо думать самому. Поэтому родителям следует позволять детям самим прокладывать маршрут на карте, считать сдачу, выбирать кафе для обеда и обосновывать свое решение. Также психолог посоветовал каждый вечер обсуждать с ребенком впечатления и эмоции, чтобы научить его запоминать моменты и формулировать мысли.

Кроме того, добавил Ахмадуллин, не стоит перегружать детей большим количеством планов в отпуске.

«Не гонитесь за десятью точками в день. Заложите паузы, режим, объятия. Спокойный ребенок исследует, тревожный — закрывается. Семья, которая рядом и принимает, закладывает фундамент любопытства и укрепляет отношения», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

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