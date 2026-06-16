Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

PYOK: Президент Japan Airlines сократит свою зарплату на 30 % из-за пьянства персонала

Начальник зарубежной авиакомпании на два месяца сократит себе зарплату на 30 процентов из-за пьянства персонала. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Такие «карательные меры» в отношении своей оплаты труда и зарплаты остальных членов совета директоров принял президент Japan Airlines (JAL) Мицуко Тоттори после инцидента с пьяной бортпроводницей, который произошел в Хиросиме 23 мая.

Накануне вылета старшая стюардесса проводила ночь в отеле после перелета из Токио. Вечером она встретилась с коллегой в баре, с которым выпила две банки пива и два бокала белого вина, затем отправилась спать. Утром в своем номере женщина самостоятельно прошла тест, который показал 0,23 миллиграмма алкоголя в крови — это превышало лимит, установленный авиаперевозчиком.

Понадеявшись, что алкоголь «выветрится», бортпроводница отправилась в аэропорт. Однако во время предрейсового осмотра тест показал 0,11 миллиграмма алкоголя, что также было выше допустимого для полетов уровня. Стюардессу отстранили от работы. Компании пришлось искать ей замену, в результате чего вылет задержался на 40 минут.

Уточняется, что Министерство транспорта Японии обязало JAL представить отчет о том, как она намерена предотвратить повторение подобных инцидентов, к 17 июля.

Ранее авиакомпания Japan Airlines потребовала от пилотов подписать клятву трезвости. Причиной дисциплинарной меры стали участившиеся случаи срыва авиарейсов.