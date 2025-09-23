Путешествия
Зарубежная авиакомпания потребовала от пилотов подписать клятву трезвости

Авиакомпания Japan Airlines потребовала от пилотов поклясться в трезвости
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Зарубежная авиакомпания разослала своим пилотам клятву трезвости. Об этом сообщило издание The Asahi Shimbun.

Авиакомпания Japan Airlines Co (JAL) потребовала от летчиков поклясться, что они не будут употреблять спиртные напитки перед полетом. Соответствующий документ командиры воздушных судов (КВС) обязаны подписать рядом с единственным утверждением: «Я не буду провоцировать инциденты, связанные с алкоголем».

Причиной дисциплинарной меры стали участившиеся случаи срыва авиарейсов. Так, 27 августа, за день до запланированного рейса, КВС употреблял алкоголь во время пересадки на Гавайях. После этого он пожаловался на плохое самочувствие и задержал три перелета, мужчину уволили.

17 сентября JAL также объявила, что примет меры по сокращению заработной платы в отношении 37 высокопоставленных должностных лиц компании. А с 30 сентября организация введет дополнительное тестирование пилотов на алкоголь во время остановок в аэропорту.

Ранее сообщалось, что пьянство пилота привело к 18-часовой задержке трех рейсов. Пилот, личность которого не раскрывается, должен был выполнить рейс в международный аэропорт Тюбу в Японии.

