Путешествия
11:09, 11 сентября 2025Путешествия

Пьянство пилота привело к 18-часовой задержке трех рейсов

Aviation A2Z: Japan Airlines уволила пилота, выпившего алкоголь накануне рейса
Алина Черненко

Фото: lightpoet/ Shutterstock / Fotodom  

Пьянство пилота авиакомпании Japan Airlines привело к 18-часовой задержке трех рейсов в аэропорту Гонолулу, США. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

По данным издания, инцидент произошел 28 августа, однако перевозчик уволил сотрудника только 10 сентября. Пилот, личность которого не раскрывается, должен был выполнить рейс в международный аэропорт Тюбу в Японии.

В день вылета командир воздушного судна взял больничный и позже признался, что накануне вечером пил алкоголь. В результате авиакомпания столкнулась со значительными сбоями в работе, включая многочасовые задержки трех рейсов, от которых пострадали около 630 пассажиров.

Президент авиакомпании Мицуко Тоттори публично извинилась за произошедшее и пообещала ужесточить контроль за проведением медицинских осмотров и проверкой состояния здоровья членов экипажей. Тем временем Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии вызвало директора по безопасности полетов Japan Airlines для вынесения второго письменного выговора в течение года.

В июле в Швеции женщина-пилот авиакомпании Delta Air Lines напилась перед рейсом и провалила тест на алкоголь. Ее задержали во время плановой проверки.

