Женщина-пилот напилась перед рейсом и сорвала вылет самолета со 198 пассажирами

Женщина-пилот Delta провалила тест на алкоголь и была арестована в Стокгольме

Женщина-пилот авиакомпании Delta Air Lines напилась перед рейсом, провалила тест на алкоголь и была арестована в Швеции. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 22 июля, в аэропорту Стокгольма. Пилот, предположительно американка, была задержана во время плановой проверки. Из-за этого вылет в Нью-Йорк самолета со 198 пассажирами на борту был сорван.

Представители перевозчика заявили, что пилот была сразу же отстранена от выполнения служебных обязанностей, подтвердив политику нулевой терпимости к нарушениям норм содержания алкоголя в крови. Дело продолжат расследовать шведские власти.

Ранее похожая ситуация произошла с пилотами авиакомпании JAL. Мужчины выпили вина за сутки до международного рейса и тоже провалили тест на алкоголь.