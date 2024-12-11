Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

Пилоты JAL выпили две бутылки вина за день до смены и провалили тест на алкоголь

Пилоты авиакомпании JAL выпили вина за сутки до международного рейса и провалили тест на алкоголь. Об этом пишет портал Traicy.

Представители перевозчика объявили, что у двух его сотрудников перед перелетом из Мельбурна в Токио 1 декабря уровень алкоголя в крови превышал норму, что привело к задержке вылета на три часа. Внутреннее расследование показало, что за день до смены 59-летний капитан воздушного судна и 56-летний второй пилот сходили в ресторан недалеко от отеля и выпили там два бокала игристого и две бутылки вина.

Уточняется, что накануне рейса оба мужчины самостоятельно прошли тесты на алкоголь в отеле, после чего один из них попросил отложить смену на час из-за плохого самочувствия, а второй поехал в аэропорт. Там ему пришлось несколько раз проходить повторные тесты и ждать, пока показания не придут в норму. В результате самолет вылетел в Японию почти с трехчасовым опозданием.

По данным издания, JAL установила внутренние правила, согласно которым концентрация алкоголя более 0,00 миллиграмма перед сменой ведет к отстранению сотрудника от работы.

Ранее бортпроводник и стюардесса другой иностранной авиакомпании, Delta Air Lines, напились в аэропорту перед международным рейсом. Их попросили пройти тест, который показал, что содержание алкоголя в крови женщины превысило допустимое значение в 7 раз, а мужчины — в 0,02 раза.

