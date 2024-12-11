Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:17, 11 декабря 2024Путешествия

Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

Пилоты JAL выпили две бутылки вина за день до смены и провалили тест на алкоголь
Алина Черненко

Фото: Laurent Perren / Unsplash

Пилоты авиакомпании JAL выпили вина за сутки до международного рейса и провалили тест на алкоголь. Об этом пишет портал Traicy.

Представители перевозчика объявили, что у двух его сотрудников перед перелетом из Мельбурна в Токио 1 декабря уровень алкоголя в крови превышал норму, что привело к задержке вылета на три часа. Внутреннее расследование показало, что за день до смены 59-летний капитан воздушного судна и 56-летний второй пилот сходили в ресторан недалеко от отеля и выпили там два бокала игристого и две бутылки вина.

Материалы по теме:
Как пить алкоголь без вреда для здоровья? И есть ли безопасная доза спиртного для мужчин и женщин
Как пить алкоголь без вреда для здоровья?И есть ли безопасная доза спиртного для мужчин и женщин
25 августа 2023
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль? Как алкоголь влияет на организм водителя
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль?Как алкоголь влияет на организм водителя
18 августа 2023

Уточняется, что накануне рейса оба мужчины самостоятельно прошли тесты на алкоголь в отеле, после чего один из них попросил отложить смену на час из-за плохого самочувствия, а второй поехал в аэропорт. Там ему пришлось несколько раз проходить повторные тесты и ждать, пока показания не придут в норму. В результате самолет вылетел в Японию почти с трехчасовым опозданием.

По данным издания, JAL установила внутренние правила, согласно которым концентрация алкоголя более 0,00 миллиграмма перед сменой ведет к отстранению сотрудника от работы.

Ранее бортпроводник и стюардесса другой иностранной авиакомпании, Delta Air Lines, напились в аэропорту перед международным рейсом. Их попросили пройти тест, который показал, что содержание алкоголя в крови женщины превысило допустимое значение в 7 раз, а мужчины — в 0,02 раза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

      В Госдуме предложили отозвать нарушающий конституционные права россиян законопроект

      Олимпийская чемпионка из Норвегии объяснила необходимость возвращения российских лыжников

      Российского оперативника антикоррупционного отдела полиции арестовали по делу о взятке

      Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы за десятки тысяч рублей

      Сбер представил умное кольцо

      В Европе признали потерю Украиной части территории

      Стало известно о рисках для крупнейшего СПГ-проекта «Газпрома»

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась жилья

      В российском регионе на скорость прооперировали сто пациентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше