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17:30, 2 декабря 2024Путешествия

Бортпроводники напились перед международным рейсом и провалили тест на алкоголь

Бортпроводники Delta Air Lines напились перед рейсом из Амстердама в Нью-Йорк
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Бортпроводники авиакомпании Delta Air Lines напились в аэропорту перед международным рейсом и провалили тест на алкоголь. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что два сотрудника перевозчика, мужчина и женщина, в День благодарения распивали спиртное в аэропорту Амстердама Схипхол прямо перед рейсом в Нью-Йорк. За несколько минут до посадки их попросили пройти тест, который показал, что содержание алкоголя в крови женщины превысило допустимое значение в 7 раз, а мужчины — в 0,02 раза.

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По данным источника, бортпроводники были отстранены от работы и оказались под угрозой увольнения. Более того, женщину обязали выплатить штраф в размере 1900 евро (более 200 тысяч рублей), а ее коллегу — в размере 275 евро (около 31,4 тысячи рублей). Несмотря на инцидент, самолет вылетел в США с задержкой всего в 20 минут.

В июне российская стюардесса засудила авиакомпанию, которая ложно обвинила ее в пьянстве на рабочем месте. В день вылета она почувствовала себя плохо, сообщила об этом командиру экипажа и обратилась в медпункт аэропорта.

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