«Будут ловить, душить и бошки откручивать». Известный блогер предостерег россиян от поездок за рубеж в течение 20 лет после СВО

Блогер Пучков посоветовал не ездить за границу в ближайшие 20 лет после СВО

В ближайшие 20 лет после окончания специальной военной операции (СВО) россиянам лучше не ездить за рубеж. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предостерег сограждан от этой идеи.

По его словам, некоторые россияне думают, что после СВО они смогут снова ездить в американский Майами или на Лазурный Берег во Франции, и подобные желания кажутся ему глупостью.

Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать Дмитрий Пучков блогер и переводчик

Ранее Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян

В интервью актеру Вячеславу Манучарову блогер заявил, что многие россияне, покинувшие страну, не вернутся в Россию.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По его мнению, уехавшие в основном сжигают мосты, поэтому возвращаться им будет попросту некуда. «Мне кажется, в массе люди мосты сжигают. То есть продал квартиру, продал дачу, продал машину. "Все, до свидания, я уехал". А назад уже не приехать», — высказался Пучков.

При этом блогер подчеркнул, что эмигранты общаются в сети на русских форумах, рассуждая о правильности своего решения уехать из России и неразумности окружающих.

Единственной причиной для эмиграции блогер назвал серьезную угрозу семье

Сам Гоблин покинул бы Россию только в случае серьезной угрозы его семье. В интервью телеведущему Анатолию Кузичеву переводчик назвал единственное обстоятельство, которое заставило бы его уехать из страны.

«Ну, наверное, только если возникнет угроза физическому существованию семьи. (...) Эти люди зависят от меня, и я их должен спасать», — объяснил Гоблин.

Он также ответил, какую выбрал бы страну для проживания. По словам блогера, он предпочел бы жить там, где много эмигрантов и население хорошо относится к выходцам из других стран. Кроме того, Пучков заявил, что выбрал бы страну с жарким климатом.