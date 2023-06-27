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12:08, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Гоблин оценил перспективу эмиграции

Гоблин заявил, что он выбрал бы страну с жарким климатом в случае эмиграции

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что в случае эмиграции предпочел бы страну с жарким климатом, в которой было бы много эмигрантов. О том, куда он бы переехал в случае необходимости, Пучков рассказал блогеру Алексею Антонову на YouTube.

Оценивая перспективу эмиграции, Гоблин заявил, что именно в России живет его аудитория. «Если я уеду, то как-то не совсем понятно, как там деньги зарабатывать», — сказал блогер.

По словам Пучкова, если ему все-таки пришлось бы переезжать, он бы выбрал страну, где много эмигрантов и где население хорошо относится к выходцам из других стран. Гоблин отметил, что, к примеру, не стал бы жить во Франции, поскольку в этом государстве, как он считает, негативно относятся к приезжим.

«США, Канада, Австралия. Собственно, и все, наверное», — перечислил он страны, в которые мог бы переехать. Гоблин также добавил, что предпочел бы жить в жарком климате.

Ранее Пучков высказался о россиянах, которые покинули страну, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. Блогер призвал «зазывать обратно» таких граждан.

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    Маргарита Щигарева
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