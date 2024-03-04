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Алла Пугачева выпустила новую песню впервые за пять лет

Российская певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», куда вошли аудиозаписи с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. Кроме того, в сети появилась первая песня артистки за пять лет, которая вызвала бурную реакцию ее коллег по сцене и слушателей.

Записи с мероприятия в Кремлевском дворце уже пятый год доступны на платформе YouTube и в фанатских группах артистки. Теперь же концерт появился и в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. В альбоме песни Пугачевой сопровождаются аплодисментами гостей концерта пятилетней давности, а также короткими репликами самой артистки со сцены.

Пугачева выпустила первую новую песню за пять лет

Кроме нового альбома, в сети также появилась новая песня, которая стала первой работой певицы за прошедшие пять лет. В композиции исполнительница призывает избранника не беспокоиться за нее. Знаменитость отмечает, что не жалеет о том, как сложилась ее судьба, и добавляет, что она не готова изменять своим принципам.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Текст песни написала сама Пугачева вместе с композитором Константином Губиным, который также стал автором музыки. «Не беспокойся, что с тобой я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять и нельзя изменить себе», — поет артистка.

О новой песне Пугачевой высказались Собчак, Пригожин и Соседов

Отрывок новой композиции Пугачевой опубликовал у себя на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певец Филипп Киркоров. Он поблагодарил артистку за проникновенные слова, прозвучавшие в композиции. «Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Пой, Алла! Люблю», — подписал артист публикацию.

Также новой песней супруги поделился шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом). «Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала под постом российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Аналогичные эмоции от прослушивания композиции испытала и ее коллега Лера Кудрявцева.

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Однако не все представители российской шоу-бизнеса поддержали выход композиции. Так, продюсер Иосиф Пригожин признался, что предпочитает иную музыку. «Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово», — приводит слова медиаменеджера StarHit.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что принципиально не будет слушать песни исполнительницы. «Для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний», — возмутился он.

Слушатели также разделились на два лагеря — некоторые выразили слова поддержки в адрес певицы, другие пользователи сети раскритиковали ее.

Пугачева приезжала в Россию в ноябре 2023 года

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте 2022 года после начала специальной военной операции. 2 ноября 2023-го Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа, побывала в своем доме в Подмосковье и записала несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.

В декабре Следственный комитет (СК) России по итогам проверки не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы и юмориста по статье о фейках против Российской армии.