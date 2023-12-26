СК проверил Пугачеву и Галкина по статьям о фейках против Российской армии

СК не стал возбуждать на Пугачеву и Галкина уголовное дело о фейках против ВС РФ

Следственный комитет (СК) России по итогам проверки не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по статье о фейках против Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Пугачевой из ГУ МВД по Москве в СК поступили материалы о размещении ею в сети заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ. Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно в МВД. Какая именно опубликованная певицей информация проверялась, не уточняется.

СК также провел проверку в отношении Галкина после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России. Уголовное дело на шоумена возбуждать не стали в силу отсутствия оснований, материалы также вернули в МВД Москвы. Приняты ли какие-либо решения по возвращенным делам, собеседник агентства не уточнил.

В декабре Алла Пугачева с Максимом Галкиным приехали в Израиль на празднование дня рождения Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

15 декабря сообщалось, что российские пограничники устроили певице часовой допрос, когда она в начале ноября въезжала в Россию. Певица провела на родине несколько дней, после чего вновь уехала.

Пугачева и Галкин перебрались в Израиль в прошлом году после начала СВО.