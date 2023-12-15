Пугачева и Галкин вернулись в Израиль
Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приехали в Израиль на празднование дня рождения Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Будем гулять», — написала Пугачева.
Галкин в своем Instagram сообщил, что вернулся в Израиль после гастролей по странам Европы.
Накануне, 15 декабря сообщалось, что российские пограничники устроили певице часовой допрос, когда она в начале ноября въезжала в Россию. Певица провела на родине несколько дней, после чего вновь уехала.
Пугачева и Галкин перебрались в Израиль в прошлом году после начала СВО.