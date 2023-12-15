Пугачева и Галкин вернулись в Израиль на празднование 70-летия Макаревича

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приехали в Израиль на празднование дня рождения Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Будем гулять», — написала Пугачева.

Галкин в своем Instagram сообщил, что вернулся в Израиль после гастролей по странам Европы.

Накануне, 15 декабря сообщалось, что российские пограничники устроили певице часовой допрос, когда она в начале ноября въезжала в Россию. Певица провела на родине несколько дней, после чего вновь уехала.

Пугачева и Галкин перебрались в Израиль в прошлом году после начала СВО.