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03:36, 16 декабря 2023Культура

Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

Пугачева и Галкин вернулись в Израиль на празднование 70-летия Макаревича
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приехали в Израиль на празднование дня рождения Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Будем гулять», — написала Пугачева.

Галкин в своем Instagram сообщил, что вернулся в Израиль после гастролей по странам Европы.

Накануне, 15 декабря сообщалось, что российские пограничники устроили певице часовой допрос, когда она в начале ноября въезжала в Россию. Певица провела на родине несколько дней, после чего вновь уехала.

Пугачева и Галкин перебрались в Израиль в прошлом году после начала СВО.

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      Марина Совина
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