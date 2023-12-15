Стало известно о часовом допросе Пугачевой пограничниками

Mash: пограничники допрашивали Пугачеву в течение часа во время визита в Россию

Пограничники в течение часа допрашивали российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву во время ее визита в Россию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Отмечается, что во время прохода таможни в Псковской области певицу попросили пройти в специальное помещение для разговора в закрытом формате. По данным канала, Пугачева вела себя вежливо, но переживала, что ее не пустят в Россию. Артистка рассказала о жизни семьи за границей, подчеркнув, что это непросто психологически и материально. После беседы певица подарила пограничникам свои портреты с автографом.

Ранее подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова, которая долгие годы работала у исполнительницы портнихой, раскрыла диагноз звезды.

Алла Пугачева вернулась в Москву 2 ноября. Она приехала без мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом), и покинула Россию через несколько дней, за это время успев посетить свой дом в Подмосковье и записать несколько песен.