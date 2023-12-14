Портниха Пугачевой раскрыла диагноз певицы

Портниха Пугачевой заявила, что певица страдает от подагры

Подруга российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова, которая долгие годы работала у исполнительницы портнихой, раскрыла диагноз звезды. Об этом она сообщила в разговоре с «Московским комсомольцем».

По словам собеседницы издания, певица с молодости страдает от подагры — той самой болезни, из-за которой в возрасте 38 лет не стало певицы Юлии Началовой.

Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — это тяжелая штука Любовь Аксенова портниха Аллы Пугачевой

Она добавила, что исполнительница никогда не показывала, что ей больно, хотя ее окружение замечало, как ей приходится тяжело. Портниха звезды добавила, что Примадонна старалась вылечить заболевание и соблюдала рекомендации врачей, но это не приносило результатов.

«Она мазью пользовалась, делала обертывания. У нее даже обувь была разных размеров: на одной ноге — один размер, на второй — другой. Так ей было легче», — рассказала Аксенова.

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