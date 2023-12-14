Портниха Пугачевой раскрыла диагноз певицы
Подруга российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова, которая долгие годы работала у исполнительницы портнихой, раскрыла диагноз звезды. Об этом она сообщила в разговоре с «Московским комсомольцем».
По словам собеседницы издания, певица с молодости страдает от подагры — той самой болезни, из-за которой в возрасте 38 лет не стало певицы Юлии Началовой.
Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — это тяжелая штука
Она добавила, что исполнительница никогда не показывала, что ей больно, хотя ее окружение замечало, как ей приходится тяжело. Портниха звезды добавила, что Примадонна старалась вылечить заболевание и соблюдала рекомендации врачей, но это не приносило результатов.
«Она мазью пользовалась, делала обертывания. У нее даже обувь была разных размеров: на одной ноге — один размер, на второй — другой. Так ей было легче», — рассказала Аксенова.
Ранее сообщалось, что 74-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре.