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10:10, 14 декабря 2023Культура

Портниха Пугачевой раскрыла диагноз певицы

Портниха Пугачевой заявила, что певица страдает от подагры

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Подруга российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова, которая долгие годы работала у исполнительницы портнихой, раскрыла диагноз звезды. Об этом она сообщила в разговоре с «Московским комсомольцем».

По словам собеседницы издания, певица с молодости страдает от подагры — той самой болезни, из-за которой в возрасте 38 лет не стало певицы Юлии Началовой.

Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — это тяжелая штука

Любовь Аксеновапортниха Аллы Пугачевой

Она добавила, что исполнительница никогда не показывала, что ей больно, хотя ее окружение замечало, как ей приходится тяжело. Портниха звезды добавила, что Примадонна старалась вылечить заболевание и соблюдала рекомендации врачей, но это не приносило результатов.

«Она мазью пользовалась, делала обертывания. У нее даже обувь была разных размеров: на одной ноге — один размер, на второй — другой. Так ей было легче», — рассказала Аксенова.

Ранее сообщалось, что 74-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре.

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      Анастасия Астахова
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