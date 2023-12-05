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14:32, 5 декабря 2023Культура

Алла Пугачева пожаловалась на плохое самочувствие во время шопинга на Кипре

MK.RU: Алла Пугачева плохо себя почувствовала время шопинга на Кипре

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

74-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева плохо себя почувствовала время шопинга на Кипре. Об этом заявил один из посетителей бутика по имени Алексей, пишет MK.RU.

По словам собеседника издания, он не сразу узнал артистку. «Алла Пугачева приехала в сопровождении помощницы и водителя, который остался ждать ее на улице. В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала», — сказал мужчина.

Он отметил, что певица не скрывала плохого самочувствия и пожаловалась на здоровье консультанту в магазине. «Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — добавил он.

Ранее бывшая помощница артистки Любовь Аксенова, которая шила для нее сценические наряды в период творческой карьеры, рассказала о проблемах певицы с ногой с самой молодости. «У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — сказала она.

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      Варвара Кошечкина
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