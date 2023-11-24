Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:24, 24 ноября 2023Культура

Появились подробности проблем со здоровьем у Аллы Пугачевой

Экс-помощница Пугачевой рассказала о проблемах певицы с ногой с самой молодости

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Появились подробности проблем со здоровьем у 74-летней российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщила бывшая помощница артистки Любовь Аксенова, которая шила для нее сценические наряды в период творческой карьеры, в разговоре с «КП Петербург».

Собеседница издания призналась, что считает исполнительницу несчастным человеком, так как она «вкалывала как папа Карло», несмотря на проблемы со здоровьем. По словам Аксеновой, у Пугачевы были сильные боли в левой ноге.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — рассказала экс-помощница певицы.

По данным KP.RU, незадолго до признания Аксеновой артистку заметили выходящей из монастыря вместе с сыном Гарри на Кипре. Отмечается, что Пугачева с трудом передвигала ноги и еле шла, что может свидетельствовать об ухудшении состояния звезды.

Ранее актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский назвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву рабой любви, а также выразил неуважение артистам, которые критикуют исполнительницу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

      Киев снял статус «спонсора войны» с переставших возить российскую нефть компаний

      Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

      Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

      Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

      Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

      В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

      В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

      Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

      Власти города в России подарили плохо видящей матери участника СВО гнилые овощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости