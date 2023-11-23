Актер Садальский назвал Пугачеву рабой любви

Российский актер Станислав Садальский назвал певицу Аллу Пугачеву рабой любви

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский назвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву рабой любви. Его слова приводит aif.ru.

При этом он отметил, что ее муж, юморист Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) является «глубоко глупым человеком», которому следовало «сидеть и молчать». «Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем», — сказал Садальский.

Ранее композитор и певец Юрий Лоза заявил, что отъезд Аллы Пугачевой из России недостоин внимания. «Уехала и уехала! Что вы к ней привязались так? Дайте ей спокойно доживать», — отреагировал он на вопрос о певице.