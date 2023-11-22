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03:32, 22 ноября 2023Культура

Лоза призвал дать Пугачевой спокойно дожить свой век

Лоза возмутился вопросом о Пугачевой и призвал дать ей спокойно дожить свой век

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Композитор и певец Юрий Лоза считает, что отъезд Аллы Пугачевой из России недостоин внимания. Своим мнением он поделился в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Уехала и уехала! Что вы к ней привязались так? Дайте ей спокойно доживать», — отреагировал Лоза на вопрос о Пугачевой. Также он указал, что певица «давно на пенсии».

«Что вы привязались к пенсионеру? Уехала-приехала, сходила туда, сюда...», — заявил музыкант, отметив, что не видит в новостях о Пугачевой, которые появляются в СМИ, ничего интересного.

Кроме того, он считает, что журналистам не стоит обращать внимание на певицу, которая не выступает уже более 15 лет, назвав Пугачеву «отставной артисткой».

Ранее Юрий Лоза прокомментировал отъезд Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) в Израиль фразой «баба с возу — кобыле легче». «Поведение Максима Галкина я вообще не считаю нужным обсуждать: мне вообще не интересно, что думает и говорит этот израильтянин», — заявил музыкант.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте после начала специальной военной операции. 2 ноября Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа, побывала в своем доме в Подмосковье и записала несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.

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      Екатерина Подвигина
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