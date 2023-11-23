Садальский выразил неуважение к критикующим Пугачеву артистам

Садальский раскритиковал осудившего Пугачеву Пашутина и назвал его «бздуном»

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в разговоре с aif.ru выразил неуважение к артистам, которые критикуют покинувшую Россию певицу Аллу Пугачеву.

Кинодеятель заявил, что коллеги исполнительницы ведут себя подло, так как «пинают мертвого льва», а также осудил народного артиста России Александра Пашутина, который ранее сообщил, что несмотря на то, что Пугачева является гениальной артисткой, как человек она «не очень».

«Саша Пашутин всегда был бздун. Он никогда ни слова против власти не сказал. А Пугачеву сегодня критиковать можно — это же безопасно», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Садальский назвал Пугачеву рабой любви.