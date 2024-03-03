Пугачева выпустила песню впервые за пять лет

Алла Пугачева выпустила новую песню и призвала не бояться за нее

Певица Алла Пугачева впервые за пять лет опубликовала новую песню, в которой призвала не бояться за нее. Отрывок композиции выложил певец Филипп Киркоров в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Текст песни написала сама Пугачева вместе с композитором Константином Губиным, который также стал автором музыки. Киркоров поблагодарил певицу за проникновенные слова, прозвучавшие в композиции. «Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Пой, Алла! Люблю», — подписал публикацию в соцсети Киркоров.

В новой композиции Пугачева призывает избранника не беспокоиться за нее. Она отмечает, что не жалеет о принятых решениях и не готова изменять своим принципам. «Не беспокойся, что с тобой я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять и нельзя изменить себе», — поет артистка.

1 марта стало известно, что Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом под названием «P.S.».