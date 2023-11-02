Певица Алла Пугачева вернулась в Россию

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника издания, 74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области. Свидетели возвращения Пугачевой отметили, что знаменитость скрывала лицо платком, когда пересекала границу. Затем она села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. Отмечается также, что Пугачева приехала в Россию одна — ее супруга, шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), с ней не было.

Ранее сообщалось, что Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Исполнительница опубликовала в сети фотографии младших детей Гарри и Лизы, а также совместные кадры с Галкиным. Отмечается, что это первый пост певицы с начала военных действий в Израиле, где она вместе с семьей проживала с сентября прошлого года.