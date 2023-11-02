Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:12, 2 ноября 2023Культура

Алла Пугачева вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника издания, 74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области. Свидетели возвращения Пугачевой отметили, что знаменитость скрывала лицо платком, когда пересекала границу. Затем она села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. Отмечается также, что Пугачева приехала в Россию одна — ее супруга, шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), с ней не было.

Ранее сообщалось, что Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Исполнительница опубликовала в сети фотографии младших детей Гарри и Лизы, а также совместные кадры с Галкиным. Отмечается, что это первый пост певицы с начала военных действий в Израиле, где она вместе с семьей проживала с сентября прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      Внутри Земли обнаружили массивные аномалии. Они оказались остатками древней планеты Тейя

      Мосгорсуд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

      74-летняя Вера Вонг поделилась снимком в прозрачном платье

      Похитивший себя россиянин заплатит 50 тысяч рублей

      В Днепре мужчина в халате громко слушал из машины песню Лепса про Родину-мать

      СПБ Биржа назвала дату возобновления торгов

      Российские турфирмы похитили 90 миллионов рублей из бюджета на кешбэк с поездок

      США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией

      В России испытают экипировку с системами управления дронами

      Политолог высказался о шансах Арестовича выдвинуться на пост президента Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости