Алла Пугачева вышла на связь спустя четыре месяца

Певица Алла Пугачева вышла на связь после начала военного конфликта в Израиле

Российская эстрадная певица Алла Пугачева вышла на связь впервые за четыре месяца. Исполнительница опубликовала серию фотографий в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка разместила в сети фотографии младших детей Гарри и Лизы, а также совместные кадры с супругом, шоуменом и ведущим Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Отмечается, что это первый пост певицы с начала военных действий в Израиле, где она вместе с семьей проживала с сентября прошлого года.

@alla_orfey

«Живем дальше», — написала исполнительница, а также закрыла комментарии к своей публикации.

23 октября стало известно, что Алла Пугачева покинула Израиль с сыном Гарри и дочерью Лизой. Отмечалось, что они планируют провести на Кипре ближайший год. При этом супруг певицы Максим Галкин заявлял, что эмиграцию из Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке семья даже не рассматривает.

Позже сообщалось, что певица перестала выходить на связь после отъезда с детьми из Израиля.