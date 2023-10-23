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04:42, 23 октября 2023Культура

Стало известно об отъезде Пугачевой из Израиля

KP.ru: Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля и отправилась на Кипр
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой покинула Израиль. Об отъезде артистки из страны сообщает KP.ru.

По данным издания, исполнительница и ее дети отправились на Кипр, где они собираются провести ближайший год.

Ранее директор Пугачевой Елена Чупракова рассказала, что она не располагает информацией о возможном переезде артистки из-за атак на Израиль со стороны исламистской группировки ХАМАС.

Супруг певицы юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) также высказался о возможной эмиграции на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что возможность куда-то уехать даже не рассматривается.

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      Марина Совина
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