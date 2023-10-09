Максим Галкин оценил возможность эмиграции из Израиля

Максим Галкин заявил, что не собирается покидать Израиль на фоне атаки ХАМАС

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщил, что не собирается покидать Израиль на фоне атаки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Возможность эмиграции из страны шоумен оценил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать», — заявил Галкин. При этом юморист добавил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остается открытым, поэтому улететь из страны можно. «Да, не все авиакомпании летают, многие боятся (...) Улететь можно, но мы не улетаем», — добавил он.

Телеведущий подчеркнул, что они с супругой певицей Аллой Пугачевой хотят поддержать израильский народ.

Раннее Галкин рассказал, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС в 6:30 утра от гудков сирен. Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками исламистского движения ХАМАС. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о необходимости созвать Совбез ООН для предотвращения дальнейшей эскалации.