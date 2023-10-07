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16:08, 7 октября 2023Мир

Посол Палестины предложил созвать Совбез ООН

Посол Палестины: из-за обострения на Ближнем Востоке нужно созвать СБ ООН

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Необходимо созвать совет безопасности (СБ) ООН для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, которого цитирует ТАСС.

Дипломат выразил опасения в связи с возможным началом Израилем «большого нападения на сектор Газа и Западный берег реки Иордан».

Деэскалация должна быть проведена на новой основе, подчеркнул Нофаль. Такой основой он назвал «принцип двух государств».

7 октября Израиль в ответ на массовую ракетную атаку объявил о начале операции в Газе. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

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    Алан Босиков
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