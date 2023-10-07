Живущий в Израиле Галкин высказался о войне с Палестиной

Юморист Максим Галкин заявил, что Израиль победит в конфликте с ХАМАС

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал об обстановке в Израиле, куда переехал после начала специальной военной операции (СВО). Шоумен опубликовал пост на эту тему в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Галкин рассказал, что он и его семья проснулись в день начала операции «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в 6:30 утра от гудков сирен. Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения.

«Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — заключил Галкин, написав последнюю фразу также и на иврите.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками исламистского движения ХАМАС. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о необходимости созвать Совбез ООН для предотвращения дальнейшей эскалации.