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18:10, 7 октября 2023Культура

Директор Пугачевой высказалась о возможном переезде певицы из-за атак на Израиль

Директор Пугачевой сообщила, что информации о переезде певицы из Израиля нет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова высказалась о возможном переезде артистки из-за атак на Израиль со стороны исламистской группировки ХАМАС. В разговоре с «Лентой.ру» она сообщила, что не знает о планах Примадонны.

«У меня нет информации [по этому поводу]», — сказала Чупракова.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе с супругом, телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также двумя детьми переехала из России в Израиль.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

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    Алена Шевченко
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