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20:29, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

Гоблин назвал единственную причину для эмиграции

Блогер Пучков заявил, что эмигрировал бы только в случае серьезной угрозы семье
Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков. Кадр: Effendi / YouTube

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что покинул бы Россию только в случае серьезной угрозы его семье. Единственную причину для эмиграции он назвал в интервью телеведущему Анатолию Кузичеву. Видео вышло во «ВКонтакте».

Кузичев спросил у Пучкова, при каких обстоятельствах тот был бы готов уехать из России. «Ну, наверное, только если [возникнет] угроза физическому существованию семьи. (...) Эти люди зависят от меня, и я их должен спасать», — рассудил блогер.

Ранее Пучков высказался о том, какую страну для проживания он бы выбрал, если бы ему пришлось эмигрировать. Он раскрыл, что предпочел бы жить там, где много эмигрантов и население хорошо относится к выходцам из других стран. Кроме того, блогер заявил, что выбрал бы страну с жарким климатом.

Перед этим Гоблин призвал «зазывать обратно» тех граждан, которые покинули Россию, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. Вместе с тем он критически высказался об обеспеченных россиянах, которые, уехав из страны, «наговорили такого, что их вообще никогда назад пускать не надо».

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    Олег Давыдов
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