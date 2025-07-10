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12:50, 10 июля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос об остановке урегулирования конфликта на Украине

Песков: Нельзя сказать, что урегулирование конфликта на Украине остановилось
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov

В настоящий момент Москва не может сказать, что урегулирование конфликта на Украине остановилось на фоне возобновления поставок Киеву военной помощи США. На вопрос о паузе в дипломатическом процессе ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.

Песков также высказался об окончании специальной военной операции (СВО). По его словам, СВО на Украине продолжится до тех пор, пока не будет возможно достичь целей России мирными средствами.

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