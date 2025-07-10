В Кремле высказались об урегулировании конфликта на Украине

Песков: СВО продолжится, пока не будет возможно достичь целей мирными средствами

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжится до тех пор, пока не будет возможно достичь целей России мирными средствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что для России предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными политико-дипломатическими средствами», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что до тех пор, пока достичь целей мирным путем невозможно, СВО продолжится. Он также подчеркнул, что реалии на линии фронта меняются каждый день.

Ранее Песков заявил, что нельзя сказать, что урегулирование конфликта на Украине остановилось на фоне возобновления поставок Киеву военной помощи США. Он также добавил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании выходить на третий раунд переговоров.

